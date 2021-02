Fit placuszki owsiane, czyli zdrowe słodkości

Dieta wcale nie musi oznaczać rezygnacji z ulubionych, słodkich śniadań!

Co zjeść na słodkie śniadanie mają dietę?

Jednym ze zdrowszych posiłków, które możemy zjeść na dietetyczne śniadanie, jest między innymi jogurt naturalny z sezonowymi owocami. Warto pamiętać, aby wybierać produkty bez dodatku cukru. Kolejną z naszych propozycji będą nieco bardziej pożywne - fit placuszki owsiane, które doskonale smakują solo, jak i w towarzystwie owoców czy właśnie jogurtu z owocami! Chcesz dowiedzieć się jak je przygotować i z czym najlepiej podawać? Czytaj dalej!

Jak przygotować fit placuszki owsiane?

Aby przygotować pyszne fit placuszki owsiane, potrzebny nam będzie jogurt naturalny, jajka, mąka owsiana, miód naturalny, proszek do pieczenia, a także odrobina cynamonu i imbiru do smaku. Wszystkie składniki mieszamy ze sobą i miksujemy na gładką masę. Ciasto odstawiamy na jakieś 15-20 minut. Dużą łyżką nakładamy ciasto na nieprzywierającą patelnię i każdy placek rozlewamy do średnicy mniej więcej 5 cm. Placki smażymy bez tłuszczu po około 3 minuty z każdej strony. Smacznego!