Bezpieczne mycie patelni w zmywarce

Czy patelnie można, tak jak całą resztę naczyń, wyczyścić w zmywarce? Odpowiadamy!

Jakie naczynia możemy myć w zmywarce?

Zmywarka to urządzenie, które stało się niesamowicie popularne w wielu domach. Nic dziwnego, niesamowicie ułatwia życie i przyspiesza sprzątanie pod przygotowywaniu posiłków. Jednak czy wiesz, że nie wszystkie naczynia nadają się do mycia w niej? NIestety większość garnków oraz patelni nie może być czyszczona w zmywarce. W urządzeniu tym możemy umyć natomiast wszelkie sztućce, a także naczynia, na których oznaczono ten fakt. Są to głównie talerze, miski, półmiski itp.





Mycie patelni w zmywarce - jak zrobić to bezpiecznie?

Jeśli koniecznie chcesz myć wszystkie swoje naczynia w zmywarce, musisz zainwestować w przeznaczone do tego patelnie. Patelnie odporne na bardzo wysoką temperaturę, długie namaczanie i mocne środki czyszczące, których używa się w zmywarkach to patelnie tytanowe. Jeśli więc zależy Ci na patelni odpornej na uszkodzenia mechaniczne, parę wodą i mocne środki chemiczne, zainwestuj w patelnię tego rodzaju. Tylko w takiej sytuacji mycie patelni w zmywarce będzie bezpieczne.